В Ярославле прошла техническая приемка Тверицкой набережной Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле прошла техническая приемка Тверицкой набережной. Там ремонтировали участок от дома № 47 до дома № 91 протяженностью более полутора километров.

Рабочие уложили два слоя асфальта, обустроили тротуар, нанесли дорожную разметку и установили нужные дорожные знаки.

— На объекте приостанавливались работы, из-за этого сроки завершения ремонта объекта сдвинулись. Это было связано с внесением изменений в проектно-сметную документацию. В районе дома № 52 находится самый низкий участок, который подвергался постоянному подтоплению. Здесь были обустроены габионы, сформировано новое дорожное основание. Специалисты подрядной организации подняли уровень дороги на один метр, чтобы избежать подтоплений, — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров.

Сейчас на объекте продолжаются работы по берегоукреплению, в ближайшие дни дорога будет полностью готова.