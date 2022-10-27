В Ярославле будут судить водителя, который сбил мужчину во Фрунзенском районе

Позже пешеход скончался в больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле будут судить 51-летнего водителя, который обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ДТП произошло 7 июня текущего года. Мужчина примерно в 16 часов ехал на машине «Черри Тигго» по перекрестку улиц Ямская и Мельничная и, поворачивая налево, не притормозил и сбил 68-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу по неосторожности причинены травмы, от которых последний через несколько дней скончался в медицинском учреждении. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.