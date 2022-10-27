СК предупредил ярославцев об ответственности за неявку по повесткам

СКР по Ярославской области предупредил жителей региона об ответственности за неявку в военкомат по повестке Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКР по Ярославской области предупредил жителей региона об ответственности за неявку в военкомат по повестке. Все ярославцы, получившие повестку, должны явиться в военный комиссариат не позднее 28 октября включительно.

В противном случае их ждет привлечение к административной ответственности по статье «Уклонение от прохождения службы».

- Административная ответственность влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до трех тысяч рублей, а также уголовную ответственность по статье «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», - сообщили в региональном СКР.

В этом случае наказание будет гораздо серьезнее. Уклонисту грозит штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы до 2 лет. Возможно и лишение свободы на срок до 2 лет.