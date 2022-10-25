Ярославцы смогут увидеть солнечное затмение

В этот раз Солнце закроется Луной максимум на 63%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 25 октября, ярославцы смогут наблюдать солнечное затмение.

- Оно будет наблюдаться до 14:51, максимальная фаза затмения достигнет 0,71 в 13:39. То есть Солнце закроется Луной максимум на 63%. При этом заметного потемнения не будет. Чтобы мы увидели темноту в небе, фаза затмения Солнца должна составлять по крайней мере 0,95, - рассказали в Центре «Фобос».

Не стоит забывать, что впечатления от редкого природного явления может испортить погода. Облаков ожидается немало и они могут скрыть затмение от глаз людей.