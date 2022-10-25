В Ярославле из-за пожара на подземной парковке эвакуировали жильцов 10-этажного дома

Около 300 человек были эвакуированы из-за пожара на подземной парковке многоэтажки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночь на 25 октября для жителей 10-этажного дома на улице Победы 21А выдалась неспокойной. Около 300 человек были эвакуированы из-за пожара на подземной парковке многоэтажки.

Сообщение о возгорании в гараже пожарным поступило в 2:29 ночи. На место выехали пять единиц техники и специальные машины, а также более 30 человек личного состава.

- Очаг возгорания был обнаружен на парковке, где находилось порядка 100 автомобилей. Была угроза распространения огня на машины. Полная ликвидация возгорания в 03:27, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Огонь полностью уничтожил «Лексус». Пострадали и два автомобиля, стоящие рядом – «Ниссан» и «Мицубиши». Закопчены стены гаража на площади в 200 квадратных метров.

Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются. Не исключено, что это был поджог. Полиция сейчас проводит проверку.

- Поступило заявление от жительницы Кировского района, что неизвестные лица совершили поджог автомашины, которая находилась на подземной автостоянке. Приняты меры к розыску подозреваемых. С камеры видеонаблюдения изъяты записи, проводится экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.