Уголовное дело экс-депутата муниципалитета Ярославля передано в суд

Уголовное дело в отношении бывшего депутата муниципалитета Ярославля Алексея Таганова передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении бывшего депутата муниципалитета Ярославля Алексея Таганова передано в суд. 43-летнего народного избранника обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ.

- Как следует из материалов уголовного дела, с ноября 2017-го по июнь 2020 года, обвиняемый представил в муниципалитет Ярославля в качестве документов, подтверждающих понесенные им расходы, расписки о выплате поощрений своим помощникам, содержащие заведомо ложные сведения о размере выплаченного поощрения, а также о проделанной помощниками работе по оказанию содействия и помощи ему, как депутату, в осуществлении своих депутатских полномочий, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По версии следствия, этими действиями депутата муниципалитету города был причинен ущерб на сумму более чем в 660 тысяч рублей.