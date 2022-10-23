В Рыбинске работают пять пунктов сбора гуманитарной помощи

В Рыбинске продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народный республик, Запорожской и Херсонской областей.

Волонтеры принимают продукты питания с длительным сроком хранения: тушенку, консервы, воду, крупы, макароны, сахар, чай, детское питание. Люди нуждаются и в средствах гигиены, бытовой химии, постельных принадлежностях. Собранная "гуманитарка" потом доставляется на общий сборный пункт в Ярославль.

Пункты сбора гуманитарной помощи в Рыбинске находятся в ДК "Слип", ДК "Волжский", КДК "Переборы", ДК "Вымпел" и во Дворце Молодежи.