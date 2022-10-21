Ремонт Волжского моста в Рыбинске будет стоить 3,3 миллиарда рублей

Ремонт моста в Рыбинске начнется весной 2023 года. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске начались поиски подрядчика, который займется ремонтом Волжского моста. Организации, желающие принять участие в конкурсе и имеют опыт таких работ, могут заявиться до 8 ноября. 10 ноября уже подведут итоги конкурса.

- Цена контракта, которую удалось отстоять в Минстрое – 3,3 миллиарда рублей – достаточна для того, чтобы мост в Рыбинске стал безопасным и по-прежнему выполнял свою функцию, - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

Ремонт путепровода начнется весной следующего года и продлится до середины лета 2024 года. Администрация Рыбинска приняла решение не перекрывать мост полностью ни во время подготовки к работам, ни во время капремонта.