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Происшествия21 октября 2022 10:39

Полицейские не дали наладить наркобизнес семейной паре из Рыбинска

У супругов изъяли метадон, который они собирались распространить
Полина Вачнадзе
В Рыбинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужа и жену, которые решили заняться распространением наркотиков

В Рыбинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужа и жену, которые решили заняться распространением наркотиков

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рыбинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужа и жену, которые решили заняться распространением наркотиков. У них изъяли более 9 граммов метадона.

Подозреваемые, 34-летний мужчина и 40-летняя женщина, признались, что купили наркотик в интернет-магазине. Чуть позже запрещенное вещество они собирались продать наркозависимым рыбинцам. Но не успели.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.