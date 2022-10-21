Полицейские не дали наладить наркобизнес семейной паре из Рыбинска

В Рыбинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужа и жену, которые решили заняться распространением наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рыбинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужа и жену, которые решили заняться распространением наркотиков. У них изъяли более 9 граммов метадона.

Подозреваемые, 34-летний мужчина и 40-летняя женщина, признались, что купили наркотик в интернет-магазине. Чуть позже запрещенное вещество они собирались продать наркозависимым рыбинцам. Но не успели.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.