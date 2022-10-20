Ярославец перевел мошенникам больше миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Красноперекопского района Ярославля обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что неизвестная женщина пытается оформить кредит на имя молодого человека. Звонивший убедил выполнить все указания, которые ярославец получит от сотрудника банка.

Этот «сотрудник банка» сказал, что для сохранения денег нужно оформить кредит и перевести средства на безопасный счет.

- Мужчина не стал проверять поступившую информацию и выполнил все указания звонивших. Потерпевший перевел денежные средства в размере 1 миллиона 3 тысяч рублей по указанным неизвестными злоумышленниками реквизитам, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией Красноперекопского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».