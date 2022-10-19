Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 11:24

Ярославль будут украшать к новогодним праздникам

Деньги на новогоднее оформление выделят из резервного фонда
Полина Вачнадзе
В Ярославле установят новогоднюю елку на Советской площади

В Ярославле установят новогоднюю елку на Советской площади

Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль собираются украшать к новогодним праздникам. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Если говорить об отмене мероприятий, то нам отменять нечего, мы ничего и не планировали. Город украсим для создания атмосферы и настроения его жителям. Новый год – праздник для людей, у них настроение должно быть, - сказал глава региона.

И добавил, что в этом году каток на Советской площади работать будет.

Деньги на праздничное оформление Ярославля выделят из резервного фонда.