Ярославль будут украшать к новогодним праздникам

В Ярославле установят новогоднюю елку на Советской площади Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль собираются украшать к новогодним праздникам. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Если говорить об отмене мероприятий, то нам отменять нечего, мы ничего и не планировали. Город украсим для создания атмосферы и настроения его жителям. Новый год – праздник для людей, у них настроение должно быть, - сказал глава региона.

И добавил, что в этом году каток на Советской площади работать будет.

Деньги на праздничное оформление Ярославля выделят из резервного фонда.