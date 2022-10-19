В Ярославле ожидается похолодание и мокрый снег

В Ярославской области заметно похолодает Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области начиная с четверга заметно похолодает.

- Циклон быстро покинет Европейскую Россию, а на территории нашей страны распространится скандинавский антициклон. С одной стороны, это приведет к тому, что снова выглянет солнце, но с другой – усилится ночное выхолаживание приземного слоя атмосферы, - рассказали в Центре «Фобос».

При этом похолодание, как отмечают синоптики, будет способствовать повышению атмосферного давления.

Его рост сделает дожди локальными, кратковременными, и вернет в регион ночные заморозки, а в северных областях, в том числе и Ярославской, местами вызовет переход дождей в мокрый снег.