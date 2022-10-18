Из Ярославской области пять тонн гуманитарной помощи отправили военнослужащим Фото: Правительство Ярославской области

Из Ярославской области пять тонн гуманитарной помощи отправили военнослужащим артиллерийского дивизиона имени маршала Толбухина. В этом подразделении по контракту служат добровольцы из нашего региона. Это уже третья партия необходимого груза для них.

– Гуманитарная помощь сформирована правительством области с учетом пожеланий военнослужащих и их родственников, – рассказал заместитель директора департамента региональной безопасности Сергей Максимов. – Она поможет ярославцам в обустройстве быта в местах проведения специальной военной операции. Большую помощь в формировании груза оказали женщины, организовавшие движение «Шьем для наших». Для бойцов они пошили термобелье, балаклавы, толстовки, трико, нательное белье.

Помимо этого, в состав гуманитарной помощи вошли специализированный инструмент - бензопилы, сварочные инверторы, электроды, шуруповерты, печи, питьевая вода, продукты питания, а также предметы первой необходимости и гигиены.