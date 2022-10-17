Жительница Рыбинска ударила ножом своего знакомого, который позже скончался от кровопотери

Конфликт произошел на фоне ревности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске 37-летняя местная жительница признана виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Трагедия произошла весной. 14 марта текущего года женщина вместе со своим 30-летним знакомым, находясь у него в квартире, решили устроить посиделки и выпить. В какой-то момент дама схватилась за нож и ударила им мужчину в правую ногу, попав в бедренную вену. Перевязав рану бинтом, застолье продолжилось.

- В результате сильной кровопотери мужчина скончался вечером того же дня. Поводом к совершению преступных действий послужил конфликт, произошедший из-за того, что потерпевший ревновал обвиняемую, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - В судебном заседании обвиняемая вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась.

Женщину приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима.