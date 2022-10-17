В Ярославской области ожидаются порывы сильного ветра
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ярославской области сегодня, 17 октября, ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Помимо этого, может быть небольшой дождь.
- Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ветер: юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
В целом эта неделя не порадует ярославцев солнышком. Температура воздуха будет колебаться от 5 до 8 градусов тепла. Во вторник и среду возможны дожди.
К концу недели ночами станет холоднее, до -2 градусов.