Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 октября 2022 8:59

Житель Рыбинска украл сотовый телефон у девятилетней девочки

Злоумышленник выхватил гаджет прямо у ребенка из рук
Анастасия ГОЛУБЕВА
Житель Рыбинска украл сотовый телефон у девятилетней девочки

Житель Рыбинска украл сотовый телефон у девятилетней девочки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Рыбинска обратилась жительница микрорайона Мариевка. Он рассказала, что неизвестный на улице Расплетина выхватил из рук ее девятилетней дочери сотовый телефон и убежал. Сумма ущерба – 13 тысяч рублей.

В преступлении подозревается 19-летний неработающий местный житель. Он признался в содеянном и пояснил, что уже продал телефон.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.