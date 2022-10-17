Житель Рыбинска украл сотовый телефон у девятилетней девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Рыбинска обратилась жительница микрорайона Мариевка. Он рассказала, что неизвестный на улице Расплетина выхватил из рук ее девятилетней дочери сотовый телефон и убежал. Сумма ущерба – 13 тысяч рублей.

В преступлении подозревается 19-летний неработающий местный житель. Он признался в содеянном и пояснил, что уже продал телефон.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.