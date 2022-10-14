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Происшествия14 октября 2022 12:31

В Рыбинске в ДТП пострадал 12-летний мальчик

Ему назначено амбулаторное лечение
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске в ДТП пострадал 12-летний мальчик

В Рыбинске в ДТП пострадал 12-летний мальчик

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске 12 октября вечером произошло ДТП. Примерно в 18:12 у дома №20Б на Рыбинском шоссе 45-летний водитель на автомобиле «Дэу» сбил 12-летнего мальчика, который переходи по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Мальчику назначено амбулаторное лечение. На место происшествия выезжал наряд ДПС ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.