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Происшествия14 октября 2022 6:50

В Ярославле в машине сгорел 53-летний мужчина

Причины пожара устанавливаются
Полина Вачнадзе
В сгоревшей машине нашли труп мужчины

В сгоревшей машине нашли труп мужчины

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

12 октября в Ярославле в автомобиле заживо сгорел 53-летний мужчина.

Припаркованный у дома №10 на Силикатном шоссе автомобиль Great Wall Hover загорелся около 18:30. Очевидцы вызвали пожарных, на место выехали 4 машины и 15 спасателей.

Когда огонь потушили, выяснилось, что в салоне находился человек.

- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Причины возгорания машины устанавливаются. Судя по всему, погибший мужчина был пьян.