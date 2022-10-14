В Ярославле в машине сгорел 53-летний мужчина

В сгоревшей машине нашли труп мужчины Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

12 октября в Ярославле в автомобиле заживо сгорел 53-летний мужчина.

Припаркованный у дома №10 на Силикатном шоссе автомобиль Great Wall Hover загорелся около 18:30. Очевидцы вызвали пожарных, на место выехали 4 машины и 15 спасателей.

Когда огонь потушили, выяснилось, что в салоне находился человек.

- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Причины возгорания машины устанавливаются. Судя по всему, погибший мужчина был пьян.