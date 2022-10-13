В Ярославле откроют три газовые заправки

Сейчас в Ярославской области работают всего четыре газовые заправки Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле до конца этого года откроют три новые газовые заправки. Одна из них будет находиться на улице Стротелей, вторая – на Промышленном шоссе, а третья – в Ярославском районе.

- Наш регион получил субсидию в 78 миллионов рублей за запуск трех новых газовых заправок. Еще почти 30 миллионов выделим из бюджета области, - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Газовых заправок в регионе сейчас не хватает – их всего четыре на всю область. А на газу работает более 8,5 единиц техники, в том числе 165 рейсовых автобусов.