В Ярославле осудили мужчину, который заживо сжег своего знакомого

Ярославца признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вынесен приговор 28-летнему жителю Ярославского района. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении чужого имущества.

Преступления были совершены в конце октября на улице Центральной в Кузнечихе. Во время ссоры со своим знакомым, мужчина облил его бензином из пятилитровой бутылки, после чего разлил горючее вещество по комнате и поджег.

Начался пожар, соседи вызвали спасателей – те не дали огню распространиться по другим квартирам.

- Потерпевший был обнаружен в дверном проеме комнаты соседом по дому, который вытащил его на лестничную клетку. Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Вину подсудимого в убийстве и поджоге доказали. Житель Ярославского района получил 19 лет лишения свободы в колонии особого режима.