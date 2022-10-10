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Общество10 октября 2022 11:29

Мобилизованные рыбинцы уехали в центр подготовки в Ярославль

Рыбинцев разместят в зенитно-ракетном училище
Полина Вачнадзе
Мобилизованных из Рыбинска провожали в оркестром

Мобилизованных из Рыбинска провожали в оркестром

Фото: Администрация Рыбинска

Сегодня, 10 октября, первые мобилизованные рыбинцы отправились на подготовку в Ярославль. Как сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков, мужчин разместят в зенитно-ракетном училище.

- Там организован центр подготовки для мобилизованных. Ребята смогут общаться с близкими и будут обеспечены всем необходимым, - сказал глава города. - Тем, кто после учебы отправится в зону СВО, хочу сказать: новый командующий Сергей Суровикин славится тем, что бережет своих ребят.