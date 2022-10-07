В Ярославле изменится схема движения нескольких автобусов

Из-за ремонта коммуникаций изменится схема движения ряда городских автобусов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

15 октября в Ярославле на пересечении улиц Пирогова и Попова начнется масштабный ремонт коммуникаций. По этой причине изменится схема движения ряда городских автобусов.

До окончания ремонта сетей (сроки не указываются), общественный транспорт будет ходить следующим образом:

- автобусы №4 «Улица Ярославская – Ярославль Главный» до остановки «Поселок Куйбышева» с исключением из схемы движения остановок «Улица Ярославская», «Школа №88», «Улица Пирогова»;

- автобусы №4А «Богоявленская площадь – Поселок Октябрьский» на участке между остановками «Улица Проектируемая» и «Радиозавод» в обоих направлениях по проспекту Фрунзе с исключением из схемы движения остановок «Больница №2» (на улице Попова), «Улица Пирогова», «Улица Индустриальная» и временной организацией посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Больница № 2» (на проспекте Фрунзе);

- автобусы №41А «ТРК «Ярославский Вернисаж» – Поселок Куйбышева» на участке между остановками «Улица Проектируемая» и «Поселок Куйбышева» в прямом направлении (к поселку Куйбышева) по проспекту Фрунзе с исключением из схемы движения остановок «Больница №2» (на улице Попова) и «Улица Пирогова», а также временной организацией посадки и высадки пассажиров на остановках «Больница №2» (на проспекте Фрунзе) и «Улица Индустриальная» (в районе д.26 по улице Индустриальной);

- автобусы №41Б «Богоявленская площадь – Улица Индустриальная» на участке между остановками «Улица Проектируемая» и «Улица Ярославская» в прямом и обратном направлениях по улице Попова с исключением из схемы движения остановок «Улица Пирогова», «Улица Индустриальная», «Проспект Фрунзе», а также временной организацией посадки и высадки пассажиров на остановке «Больница №2» (на улице Попова) в обратном направлении;

- автобусы №49 «Больница №2 – 15 МКР» до остановки «Улица Пирогова» с исключением из схемы движения остановки «Больница № 2»;

- автобусы №84 «Поселок Куйбышева – Областная больница» на участке между остановками «Поселок Куйбышева» и «Радиозавод» в обоих направлениях по улице Индустриальной, проспекту Фрунзе, улице Попова, улице Ярославской с исключением из схемы движения остановок «Улица Пирогова», а также временной организацией посадки и высадки пассажиров на остановках «Больница №2» (на улице Попова), «Больница №2» (на проспекте Фрунзе) и «Проспект Фрунзе».