В Ленинском районе Ярославля закрыли подпольный игровой клуб

В Ленинском районе Ярославля нелегально работал игровой клуб Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники полиции и СК обнаружили и закрыли нелегальный игровой клуб, который работал в Ленинском районе Ярославля.

Организовали подпольные игры, по версии следствия, 35-летняя женщина и 45-летний мужчина. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

- В качестве оборудования подозреваемые использовали 22 игровых автомата, которые в ходе осмотра места происшествии были изъяты. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, - уточнили в пресс-службе регионального СКР.