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Происшествия6 октября 2022 12:50

Житель Ярославской области вымогал у знакомого два миллиона рублей, угрожая поджогом дома

Угрозы поступали мужчине по СМС
Анастасия ГОЛУБЕВА
Житель Ярославской области вымогал у знакомого два миллиона рублей, угрожая поджогом дома

Житель Ярославской области вымогал у знакомого два миллиона рублей, угрожая поджогом дома

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове местный 27-летний житель обвиняется по статье «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере».

В июне текущего мужчина вымогал у собственника гостевого дома в Ростове два миллиона рублей, отправляя ему на телефон сообщения с угрозами поджога дома в случае отказа отдать деньги.

- Уголовное дело направлено в Ростовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.