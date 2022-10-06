Житель Ярославской области вымогал у знакомого два миллиона рублей, угрожая поджогом дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове местный 27-летний житель обвиняется по статье «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере».

В июне текущего мужчина вымогал у собственника гостевого дома в Ростове два миллиона рублей, отправляя ему на телефон сообщения с угрозами поджога дома в случае отказа отдать деньги.

- Уголовное дело направлено в Ростовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.