Концерт ФИлиппа Киркорова в Ярославле не состоялся Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле отменили концерт Филиппа Киркорова. На сцене КЗЦ «Миллениум» эпатажная звезда российской эстрады должна была выступить вчера, 5 октября, но шоу не состоялось.

В середине сентября Тарас Сидорин от имени ветеранских и патриотических организаций региона обратился к ярославцам с просьбой поддержать их инициативу и добиться отмены «плясок-кривляний» в сегодняшнее непростое время.

- При вашей поддержке удалось добиться отмены песен и отвратительных кощунственных плясок одного чересчур ангажированного горе-поп-павлина. Это первый шаг к духовному объединению и, если угодно, идейной мобилизации большинства ярославцев, жителей Костромы и Иваново, - написал председатель ярославской общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе «Защитник» Тарас Сидорин на своей странице ВКонтакте.

Помимо Ярославля, концерты поп-звезды отменили в Костроме и в Иваново. Местные общественники также выступили против их проведения.

На сайте концертно-зрелищного центра можно узнать, как вернуть деньги за приобретенные билеты. О причинах отмены концерта Филиппа Киркорова не сообщается, возможно, дело в том, что во всех вышеназванных городах на представления певца было продано не так уж и много билетов.