В Ярославле врио ректора Демидовского университета назначили Артема Иванчина

Артем Иванчин. ФОТО: официальная группа Демидовского университета ВКонтакте

В Ярославле врио ректора ЯрГУ им. П.Г. Демидова назначили Артема Иванчина – декана юридического факультета. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

- Приказ «О возложении временного исполнения обязанностей ректора ЯрГУ» Валерий Фальков подписал 29 сентября. Нового руководителя Демидовского университета представил на ученом совете директор Департамента государственной службы и кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов, - сообщили в официальной группе университета ВКонтакте.

Артем Иванчин с отличием окончил юридический факультет ЯрГУ и уже 22 года работает в родном университете. В 2015 году он получил ученую степень доктора юридических наук, а 2020 году был избран деканом юридического факультета. Помимо этого, Артем Иванчин – председатель Ассоциации юристов России в нашем регионе.