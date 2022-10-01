На Которосльной набережной в Ярославле бегала лисичка

В центре Ярославля горожане сняли на видео лису. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE"

На Которосльной набережной в Ярославле горожане заметили лисичку. Животное бегало по газону, потом, преодолевая страх перед проезжающими машинами, сумела перейти дорогу и куда-то убежать.

- Она напугана, голодна и глаза полны страха, - пишет Глеб К.

В комментариях к посту сообщают, что лиса - домашняя, живет у девушки, которая сдает животных для проведения фотосессий. Судя по всему, животное убегает уже не в первый раз.

- По Леонтьевскому кладбищу гуляет, часто видим, в руки не дается.

Увидела пост о своей питомице и ее хозяйка. Лисица до сих пор не найдена, поэтому если вы вдруг заметите рыжую красавицу, бегающую по городу, сообщите ее владелице.