В Рыбинске на благоустройство Стрелки потратили более 57 миллионов рублей

В Рыбинске завершился первый этап благоустройства набережной на Стрелке. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске завершился первый этап благоустройства набережной на Стрелке.

Подрядчик выполнил все работы в срок: пешеходная дорожка на нижнем ярусе с устройством ливневой канализации и очистных сооружений, тротуар – на верхнем ярусе, отремонтирована проезжая часть. Смонтировано ограждение, установлены светильники, скамейки, урны, уложен рулонный газон. На все это было потрачено 57,3 миллиона рублей.

- Набережная Стрелки стала первым шагом в благоустройстве всего района. Когда завершится берегоукрепление от ДК «Вымпел» до ДС» Полет», длина всей прогулочной набережной в Рыбинске будет больше пяти километров – не каждый волжский город может похвастаться таким протяженным объектом, - отметил глава города Дмитрий Рудаков.