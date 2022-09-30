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Общество30 сентября 2022 13:28

В Рыбинске на благоустройство Стрелки потратили более 57 миллионов рублей

Первый этап работ завершен
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске завершился первый этап благоустройства набережной на Стрелке.

В Рыбинске завершился первый этап благоустройства набережной на Стрелке.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске завершился первый этап благоустройства набережной на Стрелке.

Подрядчик выполнил все работы в срок: пешеходная дорожка на нижнем ярусе с устройством ливневой канализации и очистных сооружений, тротуар – на верхнем ярусе, отремонтирована проезжая часть. Смонтировано ограждение, установлены светильники, скамейки, урны, уложен рулонный газон. На все это было потрачено 57,3 миллиона рублей.

- Набережная Стрелки стала первым шагом в благоустройстве всего района. Когда завершится берегоукрепление от ДК «Вымпел» до ДС» Полет», длина всей прогулочной набережной в Рыбинске будет больше пяти километров – не каждый волжский город может похвастаться таким протяженным объектом, - отметил глава города Дмитрий Рудаков.