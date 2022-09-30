Гипермаркет «Лента» останется в заволжском ТЦ Ярославля на 5 лет

Компания «Лента» опубликовала комментарий по поводу работы гипермаркета в торговом центре «Космос» Заволжского района Ярославля. В середине сентября сообщалось о закрытии магазина с 3 октября, однако, потом сторонам удалось договориться о стоимости аренды.

- Из-за высокой арендной платы гипермаркет оставался нерентабельным. Год назад «Лента» в соответствии с договором арены уведомила владельца помещения о прекращении действия документа через 12 месяцев, поскольку переговоры о снижении арендной ставки не приносили результата. Переговорный процесс возобновился благодаря позиции наших покупателей, которые потребовали сохранить магазин. Мы благодарим неравнодушных жителей Ярославля и рады, что собственник помещений прислушался к их мнению. Новый договор аренды заключен на пять лет, - сообщили в пресс-центре «Ленты».

В ТЦ «Космос» магазин работает более 10 лет. По данным компании, ежемесячно его посещают порядка 20 тысяч ярославцев.