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Происшествия29 сентября 2022 10:30

В Ярославской области мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого

Трагедия случилась в июле текущего года
Анастасия ГОЛУБЕВА
Трагедия случилась в июле текущего года

Трагедия случилась в июле текущего года

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области 46-летний мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого.

В июле текущего года местный житель поссорился со своим 37-летним знакомым. Словами конфликт разрешить не получилось, и тогда обвиняемый ударил обидчика в грудь. Последний скончался почти сразу от полученных травм.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.