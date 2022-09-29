Губернатор Ярославской области заболел коронавирусом

Михаил Евраев заболел коронавирусом Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заболел коронавирусом. О положительном результате теста на COVID-19 глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

- Чувствую себя хорошо, но чтобы не заражать коллег, на время болезни отменяю свое участие в публичных мероприятиях и совещаниях. Буду работать дистанционно, с не меньшей интенсивностью. Во всем есть свои плюсы – появится больше времени на проработку вопросов и реализацию решений, - сказал Михаил Евраев.

Вчера, 28 сентября, в Ярославской области выявили 346 человек, зараженных COVID-19, госпитализировали 22 пациента.