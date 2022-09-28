В Рыбинске до конца года отремонтируют шесть улиц
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске в порядок приведут 3,2 километра дорог в разных микрорайонах города: Копаево, Волжском, Заволжье-1 и в поселке ГЭС. В сентябре на это было выделено 100 миллионов рублей.
Отремонтируют следующие участки:
— улицу Черняховского от улицы Толбухина до дома № 10 по улице Черняховского;
— улицу Правды от улицы Александровской до Сакко и Ванцетти;
— улицу Сакко и Ванцетти от улицы Правды до Бурлацкой;
— около двух километров улицы Ошурковской в районе предприятия общества слепых;
— участок Ярославского тракта в районе магазина «Светофор».
- На этих пяти объектах будет задействовано рыбинское предприятие РУМСР. Улицу Моисеенко в поселке ГЭС отремонтирует подрядчик из Переславля-Залесского, - сообщили в администрации Рыбинска.
Улицы должны обновить до конца года.