В Рыбинске до конца года отремонтируют шесть улиц Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в порядок приведут 3,2 километра дорог в разных микрорайонах города: Копаево, Волжском, Заволжье-1 и в поселке ГЭС. В сентябре на это было выделено 100 миллионов рублей.

Отремонтируют следующие участки:

— улицу Черняховского от улицы Толбухина до дома № 10 по улице Черняховского;

— улицу Правды от улицы Александровской до Сакко и Ванцетти;

— улицу Сакко и Ванцетти от улицы Правды до Бурлацкой;

— около двух километров улицы Ошурковской в районе предприятия общества слепых;

— участок Ярославского тракта в районе магазина «Светофор».

- На этих пяти объектах будет задействовано рыбинское предприятие РУМСР. Улицу Моисеенко в поселке ГЭС отремонтирует подрядчик из Переславля-Залесского, - сообщили в администрации Рыбинска.

Улицы должны обновить до конца года.