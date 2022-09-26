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Происшествия26 сентября 2022 11:29

В Ярославском районе горел двухэтажный коттедж

Хозяев дома в момент пожара дома не было
Полина Вачнадзе
В Ярославском районе загорелся дом. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославском районе загорелся дом. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 25 сентября, в Карабихе Ярославского района загорелся двухэтажный коттедж. Пожарным о ЧП сообщили около 6 часов вечера.

На место выехали восемь машин и 23 человека личного состава. Ликвидировали возгорание в 21:30. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, в доме полностью уничтожена кровля и закопчен второй этаж. Пострадавших нет.

- Все живы, хозяев не было дома. Запах гари по всей Карабихе. Было жутко. Повезло, что не было сильного ветра и соседние дома остались целы, - пишут очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.