Пьяный ярославец ограбил 9-летнюю девочку

31-летний ярославец выхвалил из рук девочки смартфон и убежал
Фото: УМВД по Ярославской области
На улице Свободы в Ярославле 31-летний мужчина ограбил маленькую девочку. Ребенок стоял на остановке, в руках держал смартфон.
- Я слушал музыку в наушниках. Увидел, что девочка играет в телефон. Выхватил телефон и побежал в сторону дворов, - рассказал нигде не работающий задержанный.
Мужчина в момент совершения преступления был пьян.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ярославцу грозит до четырех лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.