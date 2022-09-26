Пьяный ярославец ограбил 9-летнюю девочку

31-летний ярославец выхвалил из рук девочки смартфон и убежал Фото: УМВД по Ярославской области

На улице Свободы в Ярославле 31-летний мужчина ограбил маленькую девочку. Ребенок стоял на остановке, в руках держал смартфон.

- Я слушал музыку в наушниках. Увидел, что девочка играет в телефон. Выхватил телефон и побежал в сторону дворов, - рассказал нигде не работающий задержанный.

Мужчина в момент совершения преступления был пьян.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ярославцу грозит до четырех лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.