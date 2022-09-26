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Происшествия26 сентября 2022 10:19

Пьяный ярославец ограбил 9-летнюю девочку

Подозреваемый заприметил свою жертву, когда она стояла на остановке со смартфоном в руках
Полина Вачнадзе
31-летний ярославец выхвалил из рук девочки смартфон и убежал

31-летний ярославец выхвалил из рук девочки смартфон и убежал

Фото: УМВД по Ярославской области

На улице Свободы в Ярославле 31-летний мужчина ограбил маленькую девочку. Ребенок стоял на остановке, в руках держал смартфон.

- Я слушал музыку в наушниках. Увидел, что девочка играет в телефон. Выхватил телефон и побежал в сторону дворов, - рассказал нигде не работающий задержанный.

Мужчина в момент совершения преступления был пьян.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ярославцу грозит до четырех лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.