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Общество26 сентября 2022 7:21

Запрет на полеты из Ярославля в Краснодар вновь продлен

На этот раз – до 4 октября
Анастасия ГОЛУБЕВА
Запрет на полеты из Ярославля в Краснодар вновь продлен

Запрет на полеты из Ярославля в Краснодар вновь продлен

Фото: Александр ГЛУЗ

Росавиация вновь продлила запрет на полеты из Ярославля в Краснодар. На этот раз – до 4 октября. Под ограничения также попали 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - сообщили в Росавиации.