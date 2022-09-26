Запрет на полеты из Ярославля в Краснодар вновь продлен Фото: Александр ГЛУЗ

Росавиация вновь продлила запрет на полеты из Ярославля в Краснодар. На этот раз – до 4 октября. Под ограничения также попали 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - сообщили в Росавиации.