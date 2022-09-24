В Ярославле из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина

В Ярославле в пожаре погиб мужчина Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле доме №1 на улице Строителей в огне погиб мужчина.

Сообщение о возгорании в квартире пожарным поступило 20:18 23 сентября. На место выехали 6 машин и 18 человек личного состава. Ликвидировали возгорание спустя полчаса.

К сожалению, хозяин квартиры, 69-летний мужчина, погиб.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.