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Происшествия24 сентября 2022 11:52

В Ярославле из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина

Пожар произошел в квартире на улице Строителей
Полина Вачнадзе
В Ярославле в пожаре погиб мужчина

В Ярославле в пожаре погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле доме №1 на улице Строителей в огне погиб мужчина.

Сообщение о возгорании в квартире пожарным поступило 20:18 23 сентября. На место выехали 6 машин и 18 человек личного состава. Ликвидировали возгорание спустя полчаса.

К сожалению, хозяин квартиры, 69-летний мужчина, погиб.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.