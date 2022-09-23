Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 7:55

В Тутаевском районе мобилизуют около 400 человек

Данные сообщил глава района Дмитрий Юнусов
Полина Вачнадзе
В Тутаевском районе Ярославской области будет мобилизовано около 400 человек.

В Тутаевском районе Ярославской области будет мобилизовано около 400 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тутаевском районе Ярославской области будет мобилизовано около 400 человек. Об этом сообщил глава района Дмитрий Юнусов.

- Цифры, озвученные Министерством обороны, составляют порядка 300 000 человек, которые должны быть призваны в ближайшее время. Как таковых жестких квот по районам нет, но есть примерный процент от тех, кто сейчас находится в запасе. Поэтому, по Тутаевскому району пока цифра составляет чуть больше 400 человек. Но она может корректироваться в зависимости от хода мобилизации по регионам, - уточнил глава муниципального округа.

Также он уточнил, что в первую очередь подлежат призыву те, кто служил, у кого нет проблем со здоровьем и других ограничений, те, кто имеет подходящую воинскую специальность.

- Ряд сотрудников предприятий, включая предприятия оборонзаказа, имеют бронь и продолжат работать. Также возможно получить отсрочку тем сотрудникам, которые критично важны для дальнейшего функционирования предприятий и учреждений. К примеру, отдельные медики, учителя, сотрудники сферы ЖКХ. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, - уточнил Дмитрий Юнусов.