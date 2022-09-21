Трех ярославец осудили за покушение на мошенничество и помощь в подкупе

Три жителя Ярославля осуждены за покушение на мошенничество и посредничество в коммерческом подкупе Фото: Полина Вачнадзе

Три жителя Ярославля осуждены за покушение на мошенничество и посредничество в коммерческом подкупе. На скамье подсудимых оказались 38-летний бывший начальник управления технологических присоединений энергетической компании, 42-летний директор ООО «Каскад-Энергосеть» и 38-летний директор ООО «Инженерная компания «Ресурс».

- Как следует из материалов уголовного дела, директор строительной фирмы Ярославля обратился в энергетическую компанию и получил расчет стоимости подключения в размере 17 миллионов рублей. После этого к нему обратился знакомый предприниматель и предложил через посредника уменьшить стоимость подключения до 4,5 миллионов, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Естественно, не безвозмездно. Провернув такую схему, обвиняемые собирались обмануть коммерческую фирму на 5 миллионов рублей. Но не получилось.

- Приговором суда виновным назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уголовное дело расследовалось сотрудниками регионального СКР, УФСБ и УМВД.