Житель Рыбинска украл у женщины 110 тысяч рублей и сотовый телефон Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Рыбинска обратилась местная жительница и рассказала, что у нее из дома пропали 110 тысяч рублей и сотовый телефон.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что произошло.

Женщина пригласила к себе в гости своего знакомого. Они вместе выпили, после чего хозяйка квартиры заснула. Мужчине одному стало скучно, и он позвал своего неработающего 32-летнего приятеля. Оказавшись в квартире практически случайно, рыбинец выбрал удобный момент и украл из гардероба местной жительницы 110 тысяч рублей и сотовый телефон.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым даны признательные показания, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.