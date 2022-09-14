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Происшествия14 сентября 2022 13:31

Житель Рыбинска украл у женщины 110 тысяч рублей и сотовый телефон

У нее дома он оказался практически случайно
Анастасия ГОЛУБЕВА
Житель Рыбинска украл у женщины 110 тысяч рублей и сотовый телефон

Житель Рыбинска украл у женщины 110 тысяч рублей и сотовый телефон

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Рыбинска обратилась местная жительница и рассказала, что у нее из дома пропали 110 тысяч рублей и сотовый телефон.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что произошло.

Женщина пригласила к себе в гости своего знакомого. Они вместе выпили, после чего хозяйка квартиры заснула. Мужчине одному стало скучно, и он позвал своего неработающего 32-летнего приятеля. Оказавшись в квартире практически случайно, рыбинец выбрал удобный момент и украл из гардероба местной жительницы 110 тысяч рублей и сотовый телефон.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым даны признательные показания, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.