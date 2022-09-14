Ярославский тренер по кудо, обвиненный в педофилии, уволился из-за скандала

Сейчас СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тренер по кудо из Ярославля Александр С., которого бывший воспитанник спустя много лет обвинил в сексуальных домогательствах, написал заявление по собственному желанию.

- Всем озабоченный и заинтересованным сообщаю: я увольняюсь. Я ухожу с тренерский деятельности. И из спорта вообще. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и творческих успехов. Оставьте в покое учреждение, в котором я проработал 28 лет, - сообщил Александр на своей странице ВКонтакте.

Скандал разгорелся несколько дней назад, когда некий молодой человек под именем Алексей обвинил тренера в сексуальном домогательстве и насилии. По словам молодого человека, издевательствам он подвергался много лет назад, в 2008 году.

Сейчас СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе ведомства.