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Общество12 сентября 2022 12:51

Ярославцы могут бесплатно проконсультироваться у ведущих российских врачей

Рассказываем, что для этого нужно сделать
Полина Вачнадзе
Ярославцы смогут проконсультироваться у лучших врачей страны

Ярославцы смогут проконсультироваться у лучших врачей страны

Фото: Правительство Ярославской области

Жители Ярославской области, страдающие офтальмологическими, гинекологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями ЛОР-органов могут бесплатно получить консультации ведущих специалистов страны. Удаленные приемы проводят врачи центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н. Бакулева, центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова, центра оториноларингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.В.И. Кулакова.

Чтобы попасть на консультацию, пациентам нужно зарегистрироваться в сервисе «Облако здоровья» и подать заявку. Для этого необходимо выбрать медицинский центр, нажать кнопку «Получить услугу» и далее следовать инструкциям.

После этого пациенту придет приглашение на онлайн-консультацию, в приглашении будет указана дата и время.

К визиту к доктору следует подготовиться. Отсканируйте или сфотографируйте медицинские документы, а также проследите, чтобы на компьютере были установлены микрофон и веб-камеры, а также браузер Chrome и скорость Интернета для видео не менее 2Мб/с, для аудио – не менее 512 кб/с.