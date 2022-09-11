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Общество11 сентября 2022 7:26

Мошенники с номерами из Эфиопии хотели воспользоваться персональными данными ярославцев

Злоумышленники рассылали сообщения в соцсетях
Анастасия ГОЛУБЕВА
Злоумышленники рассылали сообщения в соцсетях

Злоумышленники рассылали сообщения в соцсетях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время выборов в Ярославской области были замечены мошенники. Горожанам с номеров телефонов из Эфиопии, а также в соцсетях отправляли большое количество сообщений с предложениями проголосовать за определенного кандидата и получить за это тысячу рублей.

- Рассылка с телефонных номеров Эфиопии и Танзании ведет на 5 фейковых страниц в мессенджере Telegram. Информация передана в Роскомнадзор, Избирком и Штаб общественного наблюдения за выборами, - сообщили сотрудники ЦУР Ярославской области. - Обращаемся ко всем жителям региона: ни в коем случае не переходить по ссылкам, которые могут привести к утечке ваших данных.