Мошенники с номерами из Эфиопии хотели воспользоваться персональными данными ярославцев

Злоумышленники рассылали сообщения в соцсетях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время выборов в Ярославской области были замечены мошенники. Горожанам с номеров телефонов из Эфиопии, а также в соцсетях отправляли большое количество сообщений с предложениями проголосовать за определенного кандидата и получить за это тысячу рублей.

- Рассылка с телефонных номеров Эфиопии и Танзании ведет на 5 фейковых страниц в мессенджере Telegram. Информация передана в Роскомнадзор, Избирком и Штаб общественного наблюдения за выборами, - сообщили сотрудники ЦУР Ярославской области. - Обращаемся ко всем жителям региона: ни в коем случае не переходить по ссылкам, которые могут привести к утечке ваших данных.