Тепло в Ярославле начнут подключать с 8 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле с 8 сентября в домах начнет появляться тепло. Об этом сообщил и.о. мэра города Илья Мотовилов. Горожане с начала осени просили включить в квартирах отопление и вот, этот момент наступает.

- Завтра начинаем подключать отопление в жилом фонде. Включение будет поэтапным: в течение нескольких дней по графику специалисты управляющих компаний будут заниматься отладкой внутридомовых систем. На следующей неделе во всех социальных объектах и многоквартирных домах станет тепло. В преддверии зимнего периода весь жилищный фонд был проверен, системы промыты и опрессованы, - рассказал Илья Мотовилов.

Врио губернатора Ярославской области также сообщил о скором подключении отопления в домах горожан.