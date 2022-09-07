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Общество7 сентября 2022 14:30

Тепло в Ярославле начнут подключать с 8 сентября

Об этом сообщил и.о. мэра Илья Мотовилов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Тепло в Ярославле начнут подключать с 8 сентября

Тепло в Ярославле начнут подключать с 8 сентября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле с 8 сентября в домах начнет появляться тепло. Об этом сообщил и.о. мэра города Илья Мотовилов. Горожане с начала осени просили включить в квартирах отопление и вот, этот момент наступает.

- Завтра начинаем подключать отопление в жилом фонде. Включение будет поэтапным: в течение нескольких дней по графику специалисты управляющих компаний будут заниматься отладкой внутридомовых систем. На следующей неделе во всех социальных объектах и многоквартирных домах станет тепло. В преддверии зимнего периода весь жилищный фонд был проверен, системы промыты и опрессованы, - рассказал Илья Мотовилов.

Врио губернатора Ярославской области также сообщил о скором подключении отопления в домах горожан.