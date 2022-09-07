Супругов из Ярославля обвиняют в сбыте наркотиков

Супругов из Ярославля взяли на распространении наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Муж и жена из Ярославля обвиняются в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Супруги были задержаны в октябре прошлого года в Рыбинске, при попытке оборудовать тайник с запрещенным веществом.

- В Рыбинск обвиняемые приехали на арендованной машине, в которой при осмотре обнаружили и изъяли более 2 килограммов различных видов наркотических средств и психотропных веществ. Во время розыскных мероприятий обнаружены 13 тайников с мефедроном. В каждом находилось от 5 до 100 граммов средства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

33-летний ярославец, как оказалось, сам является наркоманом. В Интернете ему предложили «работать» закладчиком и мужчина согласился. Спустя некоторое время ему начала помогать жена.

Обвинительное заключение в отношении преступной парочки уже утверждено и направлено в суд.