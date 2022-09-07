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Звезды7 сентября 2022 6:37

«Дом с атлантами» в Ярославле продали за 48 миллионов рублей

Объект культурного наследия перешел в частные руки
Полина Вачнадзе

Двухэтажное здание на проспекте Октября в Ярославле, известное горожанам как «Дом с атлантами», продано в частные руки. За 48 миллионов рублей особняк выкупило АО «Ленинский рынок».

Дом Дунаева является объектом культурного наследия, соответственно, использоваться может не для каждого вида деятельности. Новый владелец должен обеспечить сохранность самого здания и всех его элементов, представляющих историко-культурную ценность.

Особняк был построен в 1886 году. Последние годы выглядит он довольно плачевно. Здание не раз выставлялось на продажу, однако, желающих стать его собственником, не находилось.