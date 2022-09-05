В Ярославле трое мужчин спасли истекавшего кровью пса

Пса сбили и оставили лежать на обочине. ФОТО: группа «ZOOYARLIFE. Помощь животным | ЯРОСЛАВЛЬ» ВКонтакте

Трое ярославцев не смогли пройти мимо раненого пса, лежавшего на обочине в Красноперекопском районе. Вероятнее всего, собака попала под машину, но водитель не остановился и оставил животное умирать. На помощь ему пришли двое прохожих.

- Потом подъехал еще один мужчина на машине и помог доставить беднягу в клинику. У пса диагностировали рваные раны на голове и левой лапе. Проведена срочная операция, песика зашили, и мы оперативно отвезли его на платную передержку, - рассказали в группе «ZOOYARLIFE. Помощь животным | ЯРОСЛАВЛЬ» ВКонтакте.

Пока трудно понять, как будет происходить восстановление, через неделю животное снова повезут в клинику. На содержание сбитого пса и его лечение требуются средства. В одиночку волонтерам не справиться и они просят помощи у ярославцев.