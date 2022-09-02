В Ярославле родители жалуются на нехватку мест в продленке

Мест в продленке хватило не всем детям Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Родители детей, которые ходят в ярославские школы, жалуются на нехватку мест в продленках. В некоторых образовательных учреждениях продленок вообще нет, либо она предусмотрена только для первоклассников. Но второклассников и даже детей более старшего возраста родители опасаются оставлять одних дома. Бабушки и дедушки не всегда могут прийти на помощь, поэтому родители оказываются в затруднительном положении.

В департаменте образования Ярославской области КП- Ярославль пояснили, что группа продленного дня – это не образовательная деятельность, а услуга по присмотру и уходу за детьми.

- Открытие ГПД не является обязательным. Школы самостоятельно, исходя из возможностей и условий, принимают решения об открытии продленки, определяют подходы и принципы к их формированию, - уточнили в ведомстве.

Тем не менее, региональный департамент образования рекомендовал школам все же рассмотреть возможность открытия групп продленного дня, исходя из потребностей родителей. И, конечно, с учетом условий в школе.