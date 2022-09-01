В Ярославле пройдет Международный Волковский фестиваль

В Ярославле 17 сентября стартует XXII Международный Волковский фестиваль. ФОТО: архив КП

В Ярославле 17 сентября стартует XXII Международный Волковский фестиваль. Продлится он до 25 сентября, девиз этого года «Русская литература на сцене Первого Русского театра».

На ярославской сцене свои работы покажут театры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Саратова и Сухуми. В программе спектакли, поставленные и по произведениям классической русской литературы, и по пьесам современных авторов.

Афишу можно посмотреть здесь.