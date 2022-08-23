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Происшествия23 августа 2022 12:47

В реке Улейма Ярославской области нашли тело 35-летнего мужчины

Местного жителя искали с 20 августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
Местного жителя искали с 20 августа

Местного жителя искали с 20 августа

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вчера, 22 августа, в реке Улейма Ярославской области нашли тело 35-летнего мужчины.

Житель Угличского района пропал 20 августа, после того как ушел на рыбалку и перестал выходить на связь. Правоохранительные органы вместе с волонтерами искали мужчину двое суток, но, к сожалению, нашли только его тело.

- Тело мужчины, без внешних признаков насильственной смерти, было обнаружено в реке Улейма Угличского района Ярославской области 22 августа текущего года, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время следователями продолжается проведение проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.