Местного жителя искали с 20 августа Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вчера, 22 августа, в реке Улейма Ярославской области нашли тело 35-летнего мужчины.

Житель Угличского района пропал 20 августа, после того как ушел на рыбалку и перестал выходить на связь. Правоохранительные органы вместе с волонтерами искали мужчину двое суток, но, к сожалению, нашли только его тело.

- Тело мужчины, без внешних признаков насильственной смерти, было обнаружено в реке Улейма Угличского района Ярославской области 22 августа текущего года, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время следователями продолжается проведение проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.