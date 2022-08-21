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Общество21 августа 2022 14:38

Участниками всероссийского конкурса «Большая перемена» станут ребята из Ярославской области

Мероприятие пройдет в сентябре
Анастасия ГОЛУБЕВА
"Большая перемена" пройдет в сентябре

"Большая перемена" пройдет в сентябре

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 1 по 14 сентября пройдет полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». На него съедутся около тысячи участников: это ученики 8 – 10-х классов и студенты организаций среднего профессионального образования. Из них 89 – жители нашей области: 60 школьников и 29 студентов колледжей.

– Уже совсем скоро Ярославль встретит талантливых, увлеченных ребят со всей страны, – отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Конкурс «Большая перемена» развивает умение работать в команде, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление, организаторские способности.